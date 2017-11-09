На Львівщині презентували сенсаційні археологічні знахідки, яким майже дві тисячі років

Сьогодні, 9 листопада, у «Історико-краєзнавчому музеї» Винник, що неподалік Львова, відкрили виставку «Дари у світ «Вальхалли». На ній представлені раритети І-ІІ століть нашої ери, які археологи викопали цього літа із могильника давніх германців.

Раніше музею колекціонери передали частині мечів, наконечники списів та розповіли про місце, де вони були знайдені. Працівники музею сконтактувалися із науковцями кафедри археології університету ім. І. Франка та вирішили здійснити експедицію. Щоправда таємну, щоб про неї не дізналися чорні археологи, та не випередили науковців. Досліджували ділянки у селі Карів, а також поблизу Судової Вишні та Нового Яричева.

Так під час експедиції науковцям вдалося розкопати два могильники у яких вони виявили унікальні знахідки. Зокрема серед найцінніших предметів - частини великої глиняної червонолакової посудини (т.зв. «terra siggilata»), скляні предмети, металеві вироби, а також два великі бронзові казани.

Один із них найбільше привернув увагу археологів, адже він прикрашений трьома чоловічими погруддями. Як з’ясувалося пізніше, на сьогодні цей казан є третьою подібною знахідкою в Європі. Два попередні були виявлені в багатих князівських похованнях в Чехії (Мишув) та Польщі (Чернувко).

«Знайдений могильник періоду кінця І - середини ІІ століття нашої ери пов'язаний з міграціями германських племен. Цінність пам’ятки в тому, що з’явився факт перебування племен, яких би тут бути не повинно. Це значно розширює нашу історію, тому в нас є припущення, що якась частина свебських племен перешли через територію сучасної Західної України», - розповів керівник експедиції Ярослав Онищук.

Варто зазначити, що подібні знахідки є великою рідкістю. Тому віднайденими нашими археологами речами вже зацікавилися науковці з інших країн та пропонують проводити спільні дослідження.

Що ж до презентованих унікальних раритетів, то вони залишаться у фондах винниківського музею.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів