На Вінниччині мітингують проти утилізації снарядів із військових складів під Калинівкою

Сьогодні, 9 листопада, мешканці села Лісова Лисіївка, що в Калинівському районі, виступили проти утилізації снарядів з калинівського арсеналу поблизу їхнього населеного пункту. Обурені діями влади люди навіть збиралися перекривати дорогу військовим. Найбільше непокоїло селян те, що утилізацію вивезених з полігону снарядів вирішили проводити в місцевості, де немає обладнаного належним чином полігону. Підривати снаряди збиралися у піщаному кар’єрі.

«Це рішення Вінницької ОДА. Мене, як очільника громади, фактично поставили перед фактом, – коментує у телефонній розмові сільський голова Лісової Лисіївки Ігор Соць. – Люди були шоковані і виступили проти утилізації з кількох причини. По-перше, від місця підриву до житлового масиву – всього кілометр, по-друге, підривати снаряди збиралися у піщані кар’єрах, бо спеціального полігону немає. Жителі нашого села не хочуть, щоб поруч з їхніми домівками підривали снаряди. Люди бояться, щоб це не зашкодило їхнім будинкам, бо добре надивилися на пошкодженні будинки в Павлівці та сусідніх селах».

Щоб врегулювати ситуацію на місце події виїхав директор департаменту цивільного захисту Вінницької ОДА Сергій Вовченко. Він запевним, що утилізацію снарядів проводити не будуть, бо громада проти. За годину мітингувальники розійшлися. За людьми роз’їхалася і військова техніка.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина