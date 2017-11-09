Наступного року ЄС планує виділити Луганській та Донецькій областям 50 млн євро

Сьогодні заступник голови облдержадміністрації Ольга Лішик зустрілася з делегацією Представництва Європейського Союзу та ПРООН в Україні.

Мета цієї зустрічі – координація поточних завдань і ініціатив ООН, обговорення пріоритетів розвитку регіону у майбутньому. Про це повідомляє прес-служба Луганської ОДА.

Керівник Програм співробітництва Представництва ЄС Беренд де Гроот анонсував нову програму для Східних областей України, до якої увійшли чотири компоненти. Зокрема, це підтримка децентралізації, середнього і малого бізнесу, розвиток професійно-технічної і вищої освіти та медицини.

На цю програму планується виділити у наступному році для Луганської та Донецької областей 50 млн євро.

У свою чергу, Ольга Лішик подякувала за підтримку та увагу до тих проблем, які існують в області, та зазначила, що така програма підвищить спроможність відбудови та розвитку Луганщини.