НАТО і Пентагон впевнені, що Росія порушила угоду про ліквідацію балістичних ракет

Очільник Пентагону Джеймс Меттіс та країни-члени НАТО обговорюють те, як змусити Росію виконувати умови договору про контроль над озброєннями.

Про це повідомляє видання Reuters.

За словами Меттіса, він вже обговорив з колегами з НАТО порушення російською владою договору про контроль над озброєннями. Зараз вони намагаються вирішити, як змусити Кремль виконувати його.

"У нас є тверда впевненість у тому, що росіяни порушили Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності", - наголосив Меттіс.

Зазначимо, що відповідний договір було підписано Михайлом Горбачовим та Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року. Договір зобов'язує підписантів не виробляти, не випробовувати та не розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (1000-5500 км) і малої (500—1000 км) дальності.