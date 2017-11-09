ОБСЄ допоможе Україні у питаннях протидії незаконному обігу зброї

ОБСЄ допоможе Україні у питаннях протидії незаконному переміщенню зброї, боєприпасів та вибухових речовин через державний кордон.

Таке рішення було прийнято на міжвідомчій координаційній зустрічі з питань обговорення умов та узгодження дорожньої карти дій започаткування спільного із Секретаріатом ОБСЄ проекту "Боротьба з незаконним обігом зброї, боєприпасів і вибухових речовин на державному кордоні України", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Проект спрямований на підвищення потенціалу національних інституцій України у боротьбі з незаконним обігом зброї, боєприпасів і вибухових речовин через державний кордон України у контексті захисту національних інтересів України та боротьби із постійно зростаючими загрозами у сфері безпеки.

Сторони домовилися, що на початковому етапі реалізація проекту передбачатиме проведення аналізу нормативно-правого регулювання питань, пов’язаних з володінням, реєстрацією, переміщенням зброї через кордон України, а також відповідальністю за скоєні злочини; вивчення технічної складової та спроможностей національних правоохоронних органів; огляд інституційного забезпечення процесів попередження, виявлення і припинення незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки, а також аналіз міжвідомчої взаємодії та міжнародного співробітництва.

Представники зацікавлених міністерств і відомств України погодились, що участь у вказаному проекті покращить міжвідомчу координацію у питаннях протидії незаконним переміщенням зброї через кордон.

До обговорення модальностей запропонованого проекту з експертами ОБСЄ також долучилися представники Міністерства закордонних справ України, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Державної фіскальної служби та Національної поліції України.

Нагадаємо, у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні вважають, що конфлікт на сході України все ще перебуває у "гарячій" стадії.