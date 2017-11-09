Очільниця британського міністерства міжнародного розвитку подала у відставку

На хвилі скандалу, пов'язаного з неофіційними зустрічами з представниками ізраїльської влади, очільниця міністерства міжнародного розвитку Британії Прити Пател подала у відставку, пише ВВС.

Вона перебувала у відрядженні в Африці, коли інформація про її зустрічі стала надбанням громадськості. В результаті вона була змушена перервати поїздку і з'явитися до прем'єр-міністра Терези Мей для розмови.

У своєму проханні про відставку Пател написала, що її дії стали нижчими за принципи відкритості, які вона обстоювала та підтримувала.

Тереза Мей підтримала рішення Пател - особливо на тлі появи нових деталей події.

Колишній член уряду в понеділок вибачилася перед прем'єром несанкціоновану зустріч з ізраїльськими політиками, серед яких був прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, що відбулася в серпні.

Однак згодом стало відомо, що у вересні вона провела ще дві зустрічі, на яких не були присутні офіційні представники Британії.