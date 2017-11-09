Папа Римський побажав Україні миру та екуменічної гармонії

Папа Римський Франциск побажав миру Україні. Про це він сказав під час зустрічі з спільнотою Української Папської колегії святого Йосафата, повідомляє "Радіо Ватикану".

"У наші дні світ поранений війнами і насильством. Особливо у вашої коханої української нації, з якої ви походите і куди повернетеся після закінчення навчання в Римі, народ переживає драму війни, що породжує страждання в першу чергу в охоплених нею районах, ще більш вразливих через наближення зимових холодів", - заявив понтифік.

Він також закликав людей "поважати один одного, залишивши зброю і всякого роду свавілля", а також побажав Україні екуменічного гармонії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Папа Римський Франциск щодня запалює свічку за мир в Україні і молиться за припинення військових дій на Донбасі.