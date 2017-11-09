Прокуратура вважає винними у харківській ДТП обох водіїв

В смертельній ДТП у Харкові з 6 загиблими винні як водій Lexus Олена Зайцева так і водій Volkswagen Touareg Геннадій Дронов. Про таке рішення прокуратури під час засідання суду щодо обрання запобіжного заходу Дронову повідомив прокурор Максим Блохін.

"Результати комплексної експертизи показали, що Дронов порушив правила дорожнього руху. Говорити про те, хто винен більше - той, хто стартував на червоний, чи той, хто поїхав на жовтий, - неможливо. Винні обоє. І обоє повинні відповісти за свої дії", - передає слова Блохіна "Еспресо".

Також у прокуратурі стверджують, що коли почалися слідчі дії, Дронов переховувався в лікарні.

"Підозрюваний за місцем реєстрації не проживає, де живе - невідомо. Щойно дізнався про слідчі дії, почав лікування. Він сховався у лікарні, чим перешкоджав слідству. Водночас, він вільно спілкувався зі ЗМІ та надавав їм неправдиву інформацію", - повідомив слідчий Ігор Волков.