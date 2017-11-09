Конгрес США затвердив проект бюджету-2018, що передбачає $350 млн для України

Комітети з питань Збройних сил США Палати представників і Сенату затвердили "компромісний" проект оборонного бюджету на 2018 фінансовий рік, що передбачає $350 млн для України, в тому числі у вигляді летальної зброї. Про це йдеться в офіційних поясненнях, оприлюднених комітетами у середу.

"Закон дозволяє виділення $350 млн для надання Україні допомоги в галузі безпеки, включаючи оборонну летальну допомогу", - зазначається в документі.

При цьому уточнюється, що закон містить обмеження щодо виділення принаймні половини цих коштів, поки глава Пентагону не підтвердить, що Україна вжила значних заходів для реалізації інституційної реформи у сфері оборони.

Загалом же, для протидії російській агресії оборонний бюджет США на 2018 фінансовий рік передбачає виділення $4,6 млрд в межах Європейської ініціативи стримування для підтримки союзників НАТО та посилення оборонного потенціалу США в Європі.

Крім того, передбачається виділення $100 млн в рамках Європейської ініціативи запобігання загрозам в рамках оборонних програм для країн Балтії. Документ також уповноважує виділити $58 млн для відповіді на порушення Росією договорів про скорочення озброєнь.

Загалом же на оборонні потреби передбачається виділення $700 млрд, що на $26,1 млрд перевищує офіційний запит президента.

Для остаточного затвердження законопроект має пройти загальне голосування в Палаті представників і Сенаті, після чого підписаний президентом США.