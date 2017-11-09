Сербії важливо розвивати дружні відносини з Україною, - Вучич

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що важливо знизити градус напруги у відносинах з Україною та розвивати дружні відносини. Про це повідомляє ЄП з посиланням на портал novosti.rs.

Журналісти запитали Вучича, чи вважає він, що дипломатичний конфлікт між Україною та Сербією вичерпався після того, як Київ провів консультації з українським послом у Белграді, а Белград викликав на розмову свого посла з Києва.

Вучич відповів, що він сподівається на вирішення конфлікту якомога швидше. За його словами, українці доброзичливо ставляться до сербів, як і серби до українців.

Президент Сербії додав, що не хоче коментувати будь-чиї заяви і що влада в Сербії виконує свою роботу.

"Важливо заспокоїтись і продовжити розвивати дружні відносини, і якщо у мене буде така можливість, я зроблю все, що у моїх силах", - сказав Вучич.

Як відомо, напередодні Белград терміново викликав свого посла з Києва для обговорення актуальних відносин з Україною. На цей крок Белград пішов услід за Києвом, який днями раніше викликав свого посла з Сербії.

Причиною послужили різкі заяви українського посла Олександра Александровича, який назвав Сербію інструментом в руках Росії. Белград пригрозив оголосити персоною нон грата українського дипломата.

Нагадаємо, Вучич має намір скликати дострокові парламентські вибори, які можуть стати вже третіми із 2014 року.