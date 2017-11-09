Сейм Польщі заслухає звіт про відносини з Україною

Сьогодні польський уряд представить у парламенті звіт на тему відносин Польщі з найближчими сусідами, зокрема, з Україною. За словами спікера Сейму Марека Кухцінського, депутати заслухають інформацію уряду у справі актуальних відносин Польщі з Україною, Німеччиною, Литвою та Білоруссю в контексті найновіших рішень та висловлювань представників польського уряду, повідомляє "Польське радіо".

Водночас депутат опозиційної партії "Громадянська платформа" Славомір Нітрас попросив включити до порядку денного засідання Сейму обговорення польсько-українських відносин. Нітрас вказав на слова міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського на тему польсько-українських відносин, який сказав, що подумає, чи варто рекомендувати президенту здійснювати в грудні візит до України.

За словами депутата, мова, яку використовує очільник МЗС Польщі, погіршує польсько-українські відносини та "може покласти край можливості увіковічення та пошуку Польщею місць пам’яті в Україні".

"Ця мова не допомагає ні нам, ні Україні, вона погіршує наші відносини. Польщі, Україні, Центрально-Східній Європі потрібні співпраця, стабільність, передбачуваність, взаєморозуміння, щоб спільно вирішувати проблеми, зокрема історичні, важкі. Потрібний чіткий, сильний, добрий сигнал від польської прем’єрки про польську закордонну політику і те, як ми бачимо відносини з українцями", - сказав Славомір Нітрас.

Політик наголосив на необхідності дебатів у Сеймі щодо відносин із Україною.