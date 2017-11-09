США ввели нові санкції проти оточення президента Венесуели

Офіс контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США (OFAC) у четвер оголосив про запровадження санкцій проти десяти нинішніх та колишніх урядовців режиму Ніколаса Мадуро в Венесуелі після проведених у країні недемократичних виборів.

Про це йдеться в офіційному повідомленні фінансового відомства США, поширеному в четвер, повідомляє Укрінформ.

"Ці особи пов'язані з негативним впливом на виборчі процеси, цензурою в ЗМІ або корупцією в урядових програмах харчування Венесуели. Внесення їх (до списку санкцій – ред.) відбулося після загальнодержавних виборів у Венесуелі 15 жовтня 2017 року, які супроводжувалися численними порушеннями, шахрайством для того, щоб допомогти правлячій партії несподівано отримати більшість посад губернаторів", - зазначається в документі.

Попри заклики провести незалежний аудит результатів виборів, уряд Венесуели наспіх провів церемонію принесення присяги кандидатами-переможцями, "що вкотре ілюструє авторитарний характер режиму Мадуро". Крім того, ситуація під час виборів, у тому числі цензура, зловживання державними ЗМІ та нестримна корупція, яка поширилася навіть на розподіл продуктів харчування голодуючому населенню Венесуели, "ставить питання про свободу та справедливість виборчого процесу".

У цьому зв'язку міністр фінансів США Стівен Мнучин підкреслив: "Сполучені Штати не стоятимуть у стороні, поки режим Мадуро продовжуватиме знищувати демократичний порядок і процвітання в Венесуелі".

Він також зазначив, що Сполучені Штати продовжать активні зусилля із запровадження санкцій проти урядовців Венесуели, "які є співучасниками спроб Мадуро підірвати демократію, порушити права людини, стримати свободу висловлення поглядів або мирних зібрань, а також причетних до державної корупції".

Санкції заморожують всі активи (що перебувають під юрисдикцією США) визначених у списку осіб. Крім того, накладається заборона на будь-яку взаємодію з ними для всіх фізичних та юридичних осіб у Сполучених Штатах.