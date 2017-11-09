Стівен Гокінг попередив, що за 600 років людство перетворить Землю на вогняну кулю

У найближчі 600 років людство перетворить Землю у вогняну кулю. Таке переконання під час відеорозмови на конференції Tencent Web Summit у Пекіні висловив британський фізик-теоретик Стівен Гокінг, пише "The Daily Mail".

"Відомий фізик вважає, що збільшення чисельності населення та збільшення попиту на енергію призведуть до катастрофи", - йдеться у повідомленні.

На думку Гокінга, людству потрібно шукати нові зірки, куди можна частково перебратися, щоб не перенавантажувати планету Земля. На його думку, найкращий кандидат для цього є найближча до Сонця зоряна система Альфа Центавра, передає "Укрінформ".

Науковець закликав потенційних фінансових спонсорів запустити проект, який одного дня призведе до створення спеціальних машин для перельотів людей.

Виступаючи на конференції фізик додав, що "ідея цієї інновації у тому, щоб створити нанокластер на світлових променях. Така система може дістатися до Марса менше, ніж за годину чи досягти Плутона за кілька днів і дістатися зоряної системи Альфа Центавра всього за 20 років".

Однак для того, щоб долетіти до Альфа Центавра за допомогою найшвидшого на сьогодні космічного корабля потрібно близько 30 тисяч років.