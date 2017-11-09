Столтенберг: НАТО має намір збільшити чисельність військ в Афганістані

НАТО оголосило, що збільшить чисельність військ в Афганістані з нинішніх 13 тисяч до 16 тисяч осіб, щоб допомогти уряду Кабула в його боротьбі проти талібів й інших угруповань бойовиків.

Генеральний секретар Єнс Столтенберг повідомив про це 9 листопада у кінці дводенного засідання міністрів оборони альянсу в Брюсселі, передає Радіо Свобода.

Столтенберг підтвердив, що додаткові війська не будуть задіяні в бойових діях, але будуть частиною місії НАТО, метою якої є підготовка, консультування і допомога афганським урядовим військам.

Президент США Дональд Трамп у серпні оголосив нову афганську стратегію. У вересні міністр оборони Джим Маттіс сказав, що в Афганістані буде розгорнуто більше ніж три тисячі американських військовослужбовців.

Сполучені Штати почали вторгнення, щоб знищити талібів і бойовиків «Аль-Каїди», чиї лідери ховалися в Афганістані, після нападів 11 вересня 2001 року на Сполучені Штати.

США, НАТО й інші партнери протягом деякого часу дислокували більше ніж 100 тисяч військовослужбовців в Афганістані, але рух «Талібан» відродився після того, як НАТО завершило бойові дії в 2014 році. Екстремістське угруповання «Ісламська держава» також активізувало свою діяльність після виведення військ.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що реформи команди НАТО здійснюються у відповідь на зростання агресії від РФ.