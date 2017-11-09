У Данії збираються закрити свою територію для "Північного потоку-2"

Через заперечення з боку Данії, яка готує поправки, що захищють територіальні води країни, початок будівництва трубопроводу Nord Stream 2 відкладуть. Таку заяву під час конференції в Мілані зробив головний фінансовий директор зареєстрованої в Швейцарії Nord Stream 2 AG Пол Коркоран, пише Platts.

За його словами, перешкодою для будівництва стане законопроект, який готується парламентом Данії. Він розширить перелік підстав, за якими данський уряд зможе відмовляти в дозволі на будівництво в своїх територіальних водах: до екологічних ризиків додадуться міркування національної безпеки, передає "ЕП".

Законопроект підтримують і уряд Данії, і основні опозиційні партії. Він буде прийнятий в листопаді і вступить в силу в січні 2018 року, повідомляє EuroObserver.

В цьому випадку доведеться змінювати маршрут. Замість територіальних вод Данії трубу доведеться прокладати в її виключній економічній зоні. За словами Кокорана, це "стане причиною імовірної відстрочки", а також "збільшить вартість" проекту.

Будівництво російським "Газпромом" нового газопроводу "Північний потік-2" через Балтійське море завдасть Україні значних збитків, які можуть становити до 3% валового внутрішнього продукту.

Єврокомісія офіційно схвалила пропозицію щодо поширення на газопроводи з третіх країн вимог Третьої газової директиви, що дозволить частково контролювати російський газопровід "Північний потік-2".