У Вінниці тестують мобільний додаток для людей із вадами слуху

У територіальних відділеннях Центру адміністративних послуг «Прозорий офіс» для обслуговування нечуючих клієнтів почали використовувати новий мобільний додаток ConnectPRO. Програма дозволяє вести діалог з клієнтом за допомогою безкоштовної послуги – СМС-переписки. Якщо такий варіант спілкування не влаштовує відвідувача, то спеціаліст установи має можливість зв’язатися з сурдоперекладачем, який у режимі он-лайн перекладає прохання жестовою мовою або ж навпаки. Ініціатором створення такого сервісу став киянин Віталій Потапчук, який прагне подолати бар’єри у комунікації слабочуючих чи нечуючих на рівні з іншими людьми.

«Я з дитинства не чую і завжди хотів знайти спосіб, щоб допомогти нечуючим донести свою думку до оточуючих. Це бажання змусило мене зайнятися програмуванням, – каже Віталій. – Усі ресурси, які ми розробляємо створені від девізом «Почуйте нас!». Цей додаток передусім розрахований на тих, хто пізно втратив слух або не знає жестової мови. Людина за допомогою власного мобільного телефону зчитує QR-код і від’єднується до програми, яка розміщена на робочому комп’ютері співробітника міськради. Його слова запитуються і «переводяться» у слова, які надходять СМС-повідомленням нечуючій людині на телефон».

Вінниця стала пілотним містом, де тестують ConnectPRO. Цей програмний ресурс абсолютно безкоштовний. Слідом за Вінницею долучитися до впровадження сервісу для людей з вадами слуху планують в Одесі та іших містах України.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора