В Європі створять два нових центри планування та управління операціями НАТО

Для координації перекидання військ і операцій в Атлантиці, в НАТО вирішили створити в два нових командних центру з місцем дислокації в Європі. Генсек Єнс Столтенберг закликав ЄС поліпшити транспортну інфраструктуру для потреб альянсу, пише DW.

Один з нових командних центрів буде відповідати за перекидання військ і озброєнь по європейському континенту, інший - за операції військово-морських сил в Атлантичному океані.

Про це домовилися на зустрічі в Брюсселі в середу, 8 листопада, міністри оборони країн Північноатлантичного альянсу. Тим самим у НАТО відреагували на дії Росії в Україні, відзначає агентство AFP.

Де саме будуть розташовуватися нові центри і скільки додаткового персоналу потрібно Північноатлантичному альянсу, поки невідомо. Деталі реорганізації мають бути опрацьовані до лютневої зустрічі міністрів оборони натівських держав.

Йенс Столтенберг вважає, що транспортна інфраструктура Євросоюзу повинна відповідати військовим вимогам. Європейські автомобільні і залізні дороги, а також аеропорти необхідно пристосувати для оперативного перекидання військ НАТО, переконаний він. За словами Столтенберга, цим питанням мають зайнятися як керівництво ЄС, так і національні уряди, а також приватні підприємці.

Нагадаємо, після закінчення холодної війни штат співробітників НАТО зменшили з 22 тисяч до 6800 осіб, а число його головних штабів - з 33 до 7.