Uber спільно з NASA до 2020 року запустить систему аеротаксі

До 2020 року в Лос-Анджелесі можуть почати роботу безпілотного літального таксі. Міжнародна компанія Über представила відеоролик-тизер майбутнього транспорту Über Elevate. Поки що спільно з NASA компанія створює майбутню систему логістики і управління рухом повітряних таксі, пише Tehnot.

Компанія розраховує, що нова система повністю замінить особисті машини, оскільки, як стверджується, вартість польоту складе всього $20, а Місто Ангелів новинка зможе перетнути за півгодини.

На жаль, технічні характеристики нової системи поки що не зазначили.