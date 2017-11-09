"Укрзалізниця" планує оновити 70% постільної білизни до кінця року

ПАТ "Укрзалізниця" до кінця року планує замінити 70% комплектів білизни у поїздах. Про це повідомив у Twitter в. о. глави "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

За його словами, загалом мають намір замінити майже 207 тисяч комплектів постільної білизни.

"Оновлюємо постіль для поїздів. 206 тис. 840 комплектів надійде до кінця року. Перші 2 тис. вже 14 листопада, 15 тис. очікуємо 22-23 листопада, решту у 20-х числах грудня. Уже в поїздах більше 180 тис. нових, а загалом цього року замінимо 70% комплектів білизни", - йдеться у повідомленні.

Оновлюємо постіль для поїздів. 206 тис. 840 комплектів із бязі надійде до кінця року. Перші 2 тисячі-вже 14 листопада, 15 тисяч очікуємо 22-23 листопада, решту у 20-х числах грудня. Уже в поїздах більше 180 тисяч нових, а загалом цього року замінимо 70% комплектів білизни. — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) November 9, 2017

Нагадаємо, з грудня "Укрзалізниця" планує розподілити усі пасажирські потяги на три категорії.