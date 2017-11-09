Уряд має дозволити перевірки підприємств, які постачають продукти для шкіл, - Тригубенко

У держави не виходить системно контролювати постачальників продуктів харчування у школи та садочки. Також немає системних перевірок навчальних закладів на предмет дотримання банальних санітарних норм, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп Сергій Тригубенко.

"Держпродспоживслужба, як завжди, відрапортувала "постфактум": "в харківській школі, де отруїлися діти знайдено безліч порушень", - написав він.

"Насправді, судячи зі статистики шкільних отруєнь, проблема неналежної якості харчування дітей і порушень на харчоблоках в навчальних закладах сьогодні носить досить масовий характер. У школах Києва, наприклад, в Дарницькому і Дніпровському районах діти взагалі не так давно відмовлялися ходити в їдальню. В результаті, після заяв батьків, цю ситуацію був змушений взяти під контроль сам мер. За його дорученням зараз працює спецкомісія.

Нагадаємо, в Україні почастішали випадки масових отруєнь. Як пише УНН, показник харчових отруєнь по країні цього року перевищує минулорічні дані більш ніж на 40%.