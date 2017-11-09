Варшава готова прийняти українську делегацію для прояснення стану польсько-українських відносин, - канцелярія Дуди

Канцелярія президента Польщі повідомила адміністрації президента України про готовність прийняти українську делегацію Консультативного комітету президентів Польщі та України. Про це повідомляє "Польське радіо".

Глава кабінету президента Польщі Анджея Дуди Кшиштоф Щерський позитивно сприйняв пропозицію української сторони щодо проведення найближчим часом зустрічі Консультативного комітету.

Зустріч має прояснити останні рішення та події у польсько-українських відносинах. Кшиштоф Щерський є співголовою Консультативного комітету президентів Польщі та України з польської сторони.

"Це буде наступна після візитів до України віце-прем’єра польського уряду Пйотра Ґлінського та міністра закордонних справ Вітольда Ващиковського нагода для представлення українській стороні очікувань щодо найважливіших питань польсько-українських відносин. Президент Анджей Дуда сподівається також на особисті кроки президента Петра Порошенка у контексті актуального стану двосторонніх відносин", - зазначили у канцелярії президента Польщі.