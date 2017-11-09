Верховна Рада відправила у відставку голову комітету банківської діяльності Рибалку

Верховна Рада на сьогоднішньому пленарному засіданні відкликала з посади голови Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Сергія Рибалку. «За» постанову №3119 проголосувало 255 народних обранців.

З відповідною ініціативою на засіданні виступив голова Радикальної партії Олег Ляшко.

«Щоб не було ніяких політичних підстав для безпідставних обвинувачень та інсинуацій, я прошу голову парламенту розглянути це питання», - сказав Ляшко.

«Сергій Рибалка виконував обов’язки голови комітету, але, на жаль, останнім часом в засобах масової інформації та правоохоронними органами поширюється інформація про торгівлю пов’язаних з ним підприємств з окупантами і сепаратистами, бандитськими угрупованнями. Маємо політично засудити будь-яку співпрацю з агресором», - заявив народний депутат від фракції БПП Максим Курячий.

Також на підтримку цього рішення за трибуною виступили Олег Ляшко і Максим Бурбак.

Раніше правоохоронні органи проводили обшуки в офісах корпорації "S. Group", яка належить родичам народного депутата Сергія Рибалки.