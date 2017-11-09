ВР ухвалила закон про житлово-комунальні послуги

В другому читанні Верховна Рада ухвалила проект закону №1581-д "Про житлово-комунальні послуги". На підтримку закону проголосували 262 депутати.

У новому законі уточнюються формулювання термінів, особливості надання житлово-комунальних послуг в одноквартирних будинках, гуртожитках, у житловому фонді соціального призначення, повідомляє Еспресо.TV.

Також враховано пропозиції з демонополізації житлово-комунального господарства та створення конкурентного середовища на ринку послуг, енергоефективності, системи управління житловим фондом, оплати за користування послугами тощо.

Зокрема, законопроектом встановлюється порядок укладення споживачами договорів на отримання всього комплексу житлово-комунальних послуг - на послугу управління, водопостачання, поводження з відходами, газу, електрики. Передбачається, що споживачам у багатоквартирних будинках опалення постачатиметься за договором про надання комунальної послуги.

Тарифи на теплову енергію, що виробляється системами автономного опалення, встановлюються окремо для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного такою системою, з урахуванням собівартості виробництва та постачання тепла, а також рентабельності суб'єкта, що здійснює таку діяльність.

В окрему послугу виводиться поводження з відходами, запроваджується перевірка якості житлово-комунальних послуг. Власники або орендарі джерел утворення побутових відходів і земельних ділянок муситимуть укладати договори з виконавцем послуг із вивезення побутових відходів, оплачувати такі послуги та забезпечувати роздільне збирання побутових відходів.