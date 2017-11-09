Втручання РФ продовжує становити серйозну загрозу для США і Франції, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російське втручання продовжує становити серйозну небезпеку для США і Франції.

Про це французький президент заявив виданню Time, передає ЄП.

"Російське втручання, як і раніше становить серйозну небезпеку для демократичних країн, таких як США і Франція", - відзначив Еммануель Макрон.

За його словами, Захід не повинен недооцінювати потенційні наслідки такого втручання.

Як відомо, на початку травня команда Еммануеля Макрона повідомила, що стала жертвою масованої хакерської атаки за декілька годин до офіційного завершення виборчої кампанії. Результатом атаки стали злиті в мережу десятки тисяч листів і документів штабу Макрона, при цьому оригінальні документи змішані з фейками.

За даними ЗМІ, хакери, які стоять за зламом пошти штабу Еммануеля Макрона, пов'язані з низкою російських фірм, яких звинувачують в кібератаках на Демократичну партію США незадовго до виборів.

Нагадаємо, для координації перекидання військ і операцій в Атлантиці, в НАТО вирішили створити два нових командних центру з місцем дислокації в Європі.