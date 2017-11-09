Ємен опинився на межі найбільшого за останні десятиліття голоду, - ООН

Тотальний голод, на межі якого зараз перебуває Ємен, загрожує "мільйонними жертвами", якщо постачання допомоги до цієї країни не відновиться. Заяву чільного представника ООН передає ВВС.

Марк Лоукок, заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, закликав очолювану Саудівською Аравією коаліцію припинити блокаду країни.

У понеділок коаліція заблокувала повітряне, наземне і морське сполучення із Єменом по тому, як повстанці-хусити запустили ракету по Ер-Ріяду.

Нагадаємо, у парламенті Британії закликали визнати Голодомор геноцидом українців.