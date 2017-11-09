Рішенням комітету постійних представників країн-членів, ЄС погодив введення ембарго на постачання зброї Венесуелі та обговорив перспективи подальшого посилення санкцій. Обмеження повинні підштовхнути президента Венесуели Ніколаса Мадуро до переговорів з опозицією та сприяти врегулюванню політичної кризи, повідомляє DW.

"На рівні глав МЗС країн ЄС пакет санкцій може бути схвалений вже в понеділок, 13 листопада. Під заборону також підпаде ввезення обладнання, яке може використовуватися для внутрішніх репресій, та апаратури для електронної розвідки. Крім того, ЄС планує створити чорний список фізичних осіб та організацій, залучених до придушення опозиційних активістів в країні", - наголошується в повідомленні.

Передбачають, що обмежувальні заходи повинні підштовхнути президента Ніколаса Мадуро до переговорів з опозицією і сприяти врегулюванню загострення політичної кризи.