З наступного року Японія спрощує візовий режим з Україною

Японія з 1 січня 2018 року спрощує візовий режим з Україною, йдеться про спрощення вимог для короткострокового перебування. Про це інформує посольство Японії в Україні за підсумками візиту міністра закордонних справ Японії Кадзуюкі Накано в Київ.

Повідомляється, що з нагоди візиту Накано для переговорів з урядом України визначено заходи щодо спрощення візових вимог для короткострокового перебування для громадян України (власників звичайних закордонних паспортів), які набудуть чинності з 1 січня 2018 року.

Зокрема, Японія розширює коло заявників, які мають право на багаторазові візи для короткострокового перебування з діловими цілями, а також культурних та наукових діячів, а термін дії віз збільшено з 3 до 5 років.

Крім того, на додаток до існуючих одноразових віз будуть введені багаторазові (з терміном дії 3 роки і максимальним терміном перебування 30 днів) для короткострокового перебування з різними цілями, у тому числі туристичними. А у випадку самостійної оплати поїздки заявнику не потрібно надавати документи від гаранта.

Нагадаємо, в Японії маркетингова фірма Piala Inc дає додаткові вихідні тим, хто не виходить на перекур під час роботи.