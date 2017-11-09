За день бойовики 6 разів порушили перемир’я, втрат серед українських військових немає, - штаб

Загалом, від початку доби незаконні збройні формування 6 разів порушили перемир’я. Майже на кожен обстріл наші бійці жорстко відповідали вогнем із піхотного озброєння. Унаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Від опівночі в районі проведення АТО російсько-окупаційні угруповання не припиняли обстріли позицій сил АТО.

Так, на Луганському напрямку бойовики двічі з великокаліберних кулеметів били по наших опорних пунктах біля Луганського.

Із цієї ж зброї найманці вели вогонь у районі Авдіївки.

У свою чергу, під гранатометними обстрілами ворога опинились оборонці Водяного, що на Маріупольському напрямку.