За день бойовики 6 разів порушили перемир’я, втрат серед українських військових немає, - штаб

9 листопада, 2017 - 20:39
Загалом, від початку доби незаконні збройні формування 6 разів порушили перемир’я. Майже на кожен обстріл наші бійці жорстко відповідали вогнем із піхотного озброєння. Унаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Від опівночі в районі проведення АТО російсько-окупаційні угруповання не припиняли обстріли позицій сил АТО.
Так, на Луганському напрямку бойовики двічі з великокаліберних кулеметів били по наших опорних пунктах біля Луганського.
Із цієї ж зброї найманці вели вогонь у районі Авдіївки.
У свою чергу, під гранатометними обстрілами ворога опинились оборонці Водяного, що на Маріупольському напрямку.
Джерело: День