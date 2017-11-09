За ремонт 11,8 км проблемної дороги на Херсонщині заплатять ще 98 млн гривень

Служба автомобільних доріг Херсонської області уклала договори із ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» на ремонт трьох ділянок автодороги загального користування державного значення Т-04-03 Мар’янське – Берислав – Р-47. Про це йдеться в договорі, оприлюдненому на порталі публічних закупівель Prozorro.

Підрядник повинен виконати поточний ремонт 11,8 км дороги за 98 млн гривень. ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» виграло конкуренцію у ПрАТ Броварське ШБУ №50 та у ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер». Остання фірма, яка має російське «коріння», вигравала один із попередніх тендерів на суму 60 млн грн.

Автомобільна дорога Мар’янське – Берислав сполучає Херсонську та Дніпропетровську області і є чи не найгіршою на Херсонщині. Її загальна довжина – майже 100 км. У багатьох місцях дороги фактично відсутнє асфальтне покриття, замість якого утворилися глибокі вибоїни, які неодноразово ставали причинами ДТП й поломок автомобілів. Середня швидкість руху на багатьох ділянках становить 20 – 40 км/год. Цього року на ремонт дороги Мар’янське – Берислав уже витратили понад 230 млн гривень.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон