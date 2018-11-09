40 турецьких танків оснастять комплексами захисту української розробки

Перші 40 танків M60T Sabra Збройних сил Туреччини будуть модернізовані та оснащені комплексом активного захисту (КАЗ) Pulat AKS (Aktif Koruma Sistemleri) до кінця цього року.

КАЗ Pulat, який на турецькі танки встановлює місцева компанія Aselsan, є ліцензійною копією українського КАЗ «Заслін-Л», розробленого київським ДП БЦКТ «Мікротек», повідомляє Національний Промисловий Портал.

Інформацію про це та відео з випробувань КАЗ оприлюднило турецьке видання Defence Turk.

Нагадаємо, питання недостатньої захищеності турецьких танків від протитанкових засобів особливо гостро постало під час недавньої військової операції Збройних сил Туреччини проти бойовиків Ісламської держави та курдських загонів у північних прикордонних районах Сирії.. Під час яких турецька бронетехніка зазнала втрат від вогню ПТРК бойовиків ІД та курдів.

На міжнародній виставці «Зброя та безпека-2017» з турецькою компанією Aselsan був підписаний перший експортний контракт на постачання комплексів «Заслін-Л» для Туреччини. В локалізованому варіанті КАЗ отримав назву Pulat. Насамперед він призначений для обладнання танків М60-А3 Sabra. Перші фото турецьких М60 з встановленими на них комплексами активного захисту з’явилися на початку цього року.

Як повідомив на недавньому семінарі представник турецької компанії, перші 40 модернізованих машин будуть готові до кінця поточного року. Також представники Aselsan продемонстрували відеопрезентацію комплексу Pulat. Крім технічних характеристик присутнім були показані й кадри практичних випробувань комплексу активного захисту.

Нагадаємо, «Заслін» це український комплекс активного захисту (КАЗ) для бронетанкової техніки. Він розроблений ДП БЦКТ «Мікротек» спільно з іншими українськими підприємствами. Комплекс призначений для захисту бойових машин від тонкостінних протитанкових засобів, зокрема, протитанкових керованих ракет та протитанкових гранат, а також кумулятивних засобів ураження танкових і протитанкових гармат та бронебійних оперених підкаліберних снарядів. Для легкої бронетехніки була розроблена модифікація «Заслін-Л» («Шершень»), яку, крім Туреччини, придбала для потреб своїх Збройних сил Польща.