Більшість території України накриє туманом

Вночі та вранці на більшій частині території країни 10 листопада очікується туман.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України із посиланням на Укргідрометцентр.

"10 листопада вночі та вранці на більшій частині території країни туман, видимість 200-500 м", - йдеться у повідомленні.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем знизити швидкість руху. Зокрема, водіям слід, окрім зниження швидкості, дотримуватися таких порад: за наявності протитуманних фар увімкнути їх одночасно з ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію; уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, що у Києві спостерігався густий туман.