Ти робиш найкращу і для тебе рятівну справу, коли твердо ступаєш по шляху доброго глузду.
Григорій Сковорода, український просвітитель-гуманіст, філософ, поет, педагог

Більшість території України накриє туманом

9 листопада, 2018 - 17:25
Фото Миколи ТИМЧЕНКА, "День"

Вночі та вранці на більшій частині території країни 10 листопада очікується туман.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України із посиланням на Укргідрометцентр.

"10 листопада вночі та вранці на більшій частині території країни туман, видимість 200-500 м", - йдеться у повідомленні.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем знизити швидкість руху. Зокрема, водіям слід, окрім зниження швидкості, дотримуватися таких порад: за наявності протитуманних фар увімкнути їх одночасно з ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію; уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, що у Києві спостерігався густий туман.

Джерело: День

Більше новин

Порошенко не прийняв заяву Луценка про відставку
У Британії міністр транспорту подав у відставку через Brexit
Чехія заявила, що псевдовибори в ОРДЛО ведуть до дестабілізації
День в ООС: Бойовики здійснили 4 обстріли
Уряд Італії почав боротьбу з "євробляхами"
"Укрзалізниця" підписала угоду з ЄБРР на $150 млн

Новини партнерів

Loading...