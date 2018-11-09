Чехія заявила, що псевдовибори в ОРДЛО ведуть до дестабілізації

9 листопада, 2018 - 19:51
Міністерство закордонних справ Чехії заявляє, що так звані "вибори" на непідконтрольних українському уряду територіях Сходу України сприяють подальшій дестабілізації.
Про це йдеться у заяві, опублікованій у п'ятницю на сайті міністерства.
Чеське МЗС вважає проведення "виборів" грубим втручанням у внутрішні справи України і порушенням її суверенітету.
"Відповідно до міжнародного права тільки українська влада має право організовувати будь-які вибори на території України. Жодні легітимні вибори не можуть відбутись на території, яка фактично контролюється російськими збройними силами", - наголосили у міністерстві.
Крім того, заявили в МЗС, проведення таких "виборів" перешкоджає реалізації Мінських угод, учасником яких є Росія.
Джерело: Європейська правда