Делегація ВМС Румунії відвідала ВМС ЗСУ для подальшої співпраці між флотами

З 6 по 8 листопада в Одесі, делегація Морських Сил Збройних Сил Румунії на чолі з заступником командувача Морських Сил Збройних Сил Румунії контр-адміралом Міхаєм Панаітом відвідала Військово-Морські Сили Збройних Сил України.

Зустріч було проведено з метою обговорення актуальних питань регіональної безпеки, розвитку співробітництва в Чорноморському регіоні, визначення пріоритетних напрямів двостороннього військового співробітництва, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України на офіційному сaйтi.

"Румунія наш найближчий партнер, який допомагає вітчизняному флоту перейти на стандарти НАТО", - зазначив заступник командувача ВМС ЗС України з бойової підготовки контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

В свою чергу заступник командувача Морських Сил Збройних Сил Румунії контр-адмірал Міхай Панаіт наголосив на готовності та виключній важливості розвитку співпраці між флотами Румунії та України.

В ході візиту іноземні гості оглянули малі броньовані артилерійські катери, флагман українських ВМС фрегат «Гетьман Сагайдачний» та відвідали військовий музей.