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День в ООС: Бойовики здійснили 4 обстріли

9 листопада, 2018 - 19:33
Фото з архіву "Дня"

У районі проведення операції Об'єднаних сил з початку п'ятниці, 9 листопада, бойовики здійснили 4 обстріли.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Протягом поточної доби, станом на 18 годину, російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню", - йдеться у вечірньому зведенні.

Як уточнили у прес-центрі, бойовики відкривали прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік населених пунктів Вільний, Авдіївка і Піски. Крім того, в районі Луганського, що на Світлодарському напрямку, незаконні збройні формування застосували міномети калібру 120 мм.

"Підрозділи, що обороняються, придушували ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено", - наголосили у штабі.

Джерело: День

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