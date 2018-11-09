Гуманітарної допомоги потребують 3,4 мільйона українців, - США в ОБСЄ

Створений Росією конфлікт на Донбасі перетворився на гуманітарну кризу, яку континент не бачив протягом покоління: 3,4 млн громадян України потребують гуманітарної підтримки та захисту, 1,5 млн осіб – внутрішньо переміщені.

Про це заявив виконуючий обов’язки заступника голови місії США при ОБСЄ Грегорі Макріс під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні у четвер, передає Укрінформ.

"В той час, як температура знижується і наближається зима, ми б хотіли привернути увагу до того, що створений Росією конфлікт в Україні перетворився на гуманітарну кризу, обсяги якої континент не бачив протягом покоління. За оцінками, 3,4 млн громадян України потребують гуманітарної підтримки та захисту, понад 1,5 млн є внутрішньо переміщеними особами", - заявив він.

Американський дипломат зазначив, що в результаті конфлікту гинуть цивільні люди, незалежно від того по якому боку "контактної лінії" вони знаходяться, яку релігію сповідаються, якою мовою говорять і які політичні погляди мають.

США закликали усі сторони забезпечити враженому конфліктом населенню отримати безперешкодний доступ до гуманітарної допомоги та державних послуг, а також захистити їх життя.