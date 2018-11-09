Канаду закликають розширити санкції проти РФ

Українська громада Канади просить офіційну Оттаву послідувати прикладу США й розширити санкції проти Росії.

Про це заявив виконавчий директор Конгресу українців Канади Ігор Михальчишин, повідомляє Укрінформ.

“КУК закликає Канаду невідкладно повторити санкції, накладені Штатами на Росію з листопада 2016 року й донині. Відповідь вільного світу на тривалу агресію Росії повинна бути міцною та скоординованою”, - сказав Михальчишин.

Він наголосив, що Канада вже два роки не збільшувала перелік санкцій проти Росії за незаконну окупацію Криму та вторгнення до Східної України.

“Конгрес усе більше занепокоєний тим, що Канада продовжує відставати від американських союзників у масштабі санкцій, запроваджених проти російського режиму”, - наголосив виконавчий директор КУКу.

Нагадаємо, Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США офіційно оголосив про запровадження нових обмежень проти Росії на виконання Акту протидії противникам Америки через санкції. Зокрема, у списку позначені три фізичних особи та дев'ять підприємств, пов'язаних з діями РФ щодо незаконної анексії Криму й окупації Донбасу.