Міністри ЄС 19 листопада обговорять санкції щодо організаторів "виборів" на окупованому Донбасі

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС обговорять ситуацію в Україні на зустрічі 19 листопада в Брюсселі.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзвяк на своїй сторінці в Тwitter.

Eu foreign ministers will talk about the situation in #Ukraine when they meet in Brussels on 19 Nov. The “elections” in #Donbas will be discussed & the possibility of sanctioning some of the organisers. #Azov sea and #Crimea will also be on the agenda. #Russia