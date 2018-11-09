Митці та інтелектуали з усього світу закликали звільнити Сенцова на сторінках французької Le Monde

Французька газета Le Monde 9 листопада опублікувала відкритий лист митців та інтелектуалів з усього світу. У відкритому листі вони звернулася до лідерівдержав демократичного світу із закликом вимагати від президента РФ Володимира Путіна звільнити українського режисера Олега Сенцова та інших українських політв’язнів.

Глави демократичних держав повинні зобов’язати Путіна звільнити українського режисера Олега Сенцова. З огляду на мовчання Кремля, настав час, аби європейські лідери вжили заходів, зазначає видання, передає Громадське.

Голодування Сенцова «зобов’язує Європу та весь світ не забувати про Україну, Крим та Донбас». Воно «нас попереджає... про небезпеку, що їх несе путінська Росія демократії та її цінностям: свободі, повазі між народами, миру», — йдеться у зверненні.

У листі міститься нагадування про те, що 10 листопада на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона до Франції прибудуть сто лідерів держав з усього світу, серед яких Путін, – аби відзначити соту річницю завершення Першої світової війни.

Лист закликає «лідерів держав та урядів демократичних країн використати всі засоби, які є у їхньому розпорядженні для того, аби змусити Росію поважати міжнародне право». Серед вимог, які містяться у листі – «розпочати розслідування у рамках Ради ООН з прав людини; розширити Мінські угоди, щоб уможливити обмін в’язнями, зокрема Олега Сенцова; визнати Росію винною в рамках провадження Європейського суду з прав людини». Якщо це не вдасться – накласти санкції на рівні Євросоюзу на тих, хто задіяний у справу Сенцова – подібно до «акту Магнітського».

Лист підписали такі відомі культурні діячі як філософ Славой Жижек, історикиня Галя Акерман, віце-президент французького Сенату Давід Ассулін, історик Ален Безансон, філософ Паскаль Брюкнер, письменник Еммануель Каррер, політик Даніель Кон-Бендіт, режисер Жан-П’єр Дарденн, філософ Мішель Ельчанінофф, режисер Стефан Фонкінос, есеїст Рафаель Ґлюксман, режисер Акі Каурісмякі, режисер Вім Вендерс та багато інших відомих людей.