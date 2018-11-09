Нафтові компанії РФ тиснуть на західних партнерів через санкції

Найбільші енергетичні компанії Росії тиснуть на західні компанії, які закуповують в них нафту, щоб уникнути збитків через санкції США.

Про це повідомляє новинна агенція Reuters із посиланням на джерела в цій галузі.

За повідомленням видання, російські підприємства вимагають в покупців розраховуватись євро, а не доларами, і прописувати пункти про виплати за неустойку в контрактах.

Як стверджують журналісти, переговори західних компаній із російськими партнерами «Газпром Нафта» і «Сургутнафтогаз» щодо умов контрактів з продажу нафти на 2019 рік протягом останніх тижнів видалися «незвично жорсткими».

Схожі повідомлення надходять і щодо російської компанії «Роснафта». За даними Reuters, «Роснафта» вимагає від західних покупців нафти платити штрафи з 2019 року, якщо вони не зможуть оплатити постачання нафти у зв’язку з санкціями.

«Це частина одного тренду – російська нафтова індустрія працює над тим, щоб знизити ризики від нових санкцій. Покупці, своєю чергою, заперечують, що не можуть взяти ці ризики на себе. Тож ми шукаємо компромісів», – сказав журналістам представник західної компанії-нафтотрейдера, чиє ім’я не розкривається, оскільки перемови є конфіденційними.