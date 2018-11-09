Парубій і президент ПА НАТО поїхали на Cхід України

Голова ВР Андрій Парубій та президент ПА НАТО Раса Юкнявічене, яка перебуває з візитом в Україні, вранці вирушили на Донбас.

Про це повідомила член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, голова української парламентської делегації в ПА НАТО Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.

"Світанок сьогодні був неймовірний, як і день. Вперше спільно зі спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм здійснює візит на Схід України Президент ПА НАТО Раса Юкнявічене. В нас насичена програма. Деталі згодом", — написала вона.

Очікується, що голова ВР і президент ПА НАТО зустрінуться сьогодні на КПВВ "Гнутове" з журналістами і розкажуть про свої враження від поїздки.