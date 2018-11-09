Порошенко 10-11 листопада відвідає Францію

Президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит у Францію 10-11 листопада на запрошення президента Франції Емманюеля Макрона, де візьме участь у заходах з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни.

Про це повідомляється в анонсі, опублікованому на сайті АП.

Порошенко візьме участь у "Паризькому форумі заради миру" з нагоди 100-річчя перемир'я у Першій світовій війні, а також у круглому столі на тему: "Як зробити більш ефективним мультілатералізм для вирішення міжнародних проблем?"

У рамках візиту Порошенко проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами країн світу.

Нагадаємо, що раніше планувалося, що на захід також приїде президент РФ Володимир Путін і відбудеться його зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Однак візит Путіна скасували.