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Порошенко не прийняв заяву Луценка про відставку

9 листопада, 2018 - 20:27
Фото з архіву "Дня"

Президент Петро Порошенко повернув заяву про відставку назад генеральному прокурору Юрію Луценку.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Президент повернув заяву гепрокурора у зв'язку з тим, що Луценко отримав вотум довіри в парламенті.

"Президент повернув заяву генпрокурора, враховуючи, що Юрій Луценко отримав вотум довіри в парламенті (всього 38 голосів за відставку під час рейтингового голосування)", - повідомили у прес-службі АП.

В Адміністрації президента наголосили, що перед Луценком "стоять важливі завдання".

Джерело: Інтерфакс-Україна

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