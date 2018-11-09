Порошенко не прийняв заяву Луценка про відставку

Президент Петро Порошенко повернув заяву про відставку назад генеральному прокурору Юрію Луценку.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Президент повернув заяву гепрокурора у зв'язку з тим, що Луценко отримав вотум довіри в парламенті.

"Президент повернув заяву генпрокурора, враховуючи, що Юрій Луценко отримав вотум довіри в парламенті (всього 38 голосів за відставку під час рейтингового голосування)", - повідомили у прес-службі АП.

В Адміністрації президента наголосили, що перед Луценком "стоять важливі завдання".