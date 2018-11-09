Порошенко не прийняв заяву Луценка про відставку

9 листопада, 2018 - 20:27
Президент Петро Порошенко повернув заяву про відставку назад генеральному прокурору Юрію Луценку.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Президент повернув заяву гепрокурора у зв'язку з тим, що Луценко отримав вотум довіри в парламенті.
"Президент повернув заяву генпрокурора, враховуючи, що Юрій Луценко отримав вотум довіри в парламенті (всього 38 голосів за відставку під час рейтингового голосування)", - повідомили у прес-службі АП.
В Адміністрації президента наголосили, що перед Луценком "стоять важливі завдання".
Джерело: Інтерфакс-Україна