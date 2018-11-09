Порошенко подякував США за розширення санкцій проти РФ

Президент України Петро Порошенко подякував керівництву США за розширення санкцій проти юридичних і фізичних осіб Росії за порушення суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вітаю розширення Вашингтоном санкцій проти юридичних і фізичних осіб Росії за порушення суверенітету і територіальної цілісності України в Криму і на Донбасі" - йдеться в повідомленні президента України.

П. Порошенко зазначив, що введені санкції це чіткий сигнал міжнародної підтримки України.

"Чіткий сигнал - усі, хто причетний до злочинної окупації українського півострова і гібридної агресії на Донбасі, не зможуть уникнути відповідальності. Думаю, що і наші інші партнери мають послідувати цьому прикладу" - зазначив П. Порошенко.

Президент України закликав світову спільноту до єдності в питанні санкцій тиску на Росію.

"Загальним трансатлантичним фронтом змусимо Кремль змінити свою поведінку, забрати своїх найманців з України, повернути вкрадені території і поважати міжнародне право. Вже протягом більше 4-х років нам вдається не тільки зберігати, але й посилювати санкційний тиск проти агресора" - підсумував президент України.