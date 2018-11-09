Порошенко привітав з Днем української писемності та мови

Петро Порошенко привітав країну з Днем української писемності та мови.

Цьому глава держави присвятив допис на офіційній сторінці у Facebook.

«Сила та міць нашої держави не лише в чисельній армії, високооснащених Збройних Силах та розвинутій економіці, але я твердо переконаний – сила і міць нашої держави ще й в українській книзі, українському кіно, в українській музиці, в українських піснях, і головне – в українській мові», – зауважив Президент.

Порошенко також наголосив, що мова – це сама сутність нашої української ідентичності. Саме через неї людина пізнає навколишній світ і, зрештою, саму себе. «Нині ми нарешті стверджуємо українську мову – складову сили та успіху нашого народу – співучу, яскраву, різноманітну», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, 9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови відзначається .

Його встановлено указом Президента України 6 листопада 1997 року «на підтримку ініціативи громадських організацій... в день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця».