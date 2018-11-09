Порошенко призначив стипендії дітям загиблих журналістів

Президент Петро Порошенко підписав указ про призначення стипендій дітям журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов’язків

Про це повідомляє прес-служба глави української держави у п'ятницю, 9 листопада у Twitter.

Як зазначається, цим актом продовжується виплата стипендії президента сину журналіста В’ячеслава Веремія, який загинув під час Революції Гідності, та доньці військового кореспондента Дмитра Лабуткіна, який загинув у лютому 2015 року в районі Дебальцевого під час проведення антитерористичної операції.

Указ був розроблений на виконання попередніх рішень президента щодо збільшення розміру стипендій дітям журналістів, які загинули або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків, та щодо запровадження додаткових заходів стосовно їхнього соціального захисту і підвищення ефективності державної підтримки журналістів та їхніх сімей.