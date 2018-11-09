Працівники НБУ з 9 листопада пересідають на електрокари

Працівники Національного банку України з 9 листопада пересідають на електромобілі.

Про це повідомляє прес-служба НБУ на своїй сторінці у Facebook.

«Відсьогодні Національний банк пересідає на електромобілі, які дадуть змогу зменшити рівень забруднення повітря та скоротити споживання пального», - йдеться в повідомленні.

За останні чотири роки Національний банк у своєму парку суттєво скоротив кількість авто з бензиновими та дизельними двигунами. 279 авто Національний банк передав у користування Міністерства оборони для потреб АТО, Службі безпеки України, Управлінню державної розвідки, Прикордонній службі, ДСНС та іншим державним інституціям.

Нещодавно відбувся пілотний проект з продажу авто з бензиновими та дизельними двигунами на аукціонах через систему Прозорро.Продажі: 10 авто уже продані на аукціоні.