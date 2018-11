Родичі жертв MH17 закликали Трампа переконати Путіна покаятися

Родичі жертв авіакатастрофи рейсу MH17 у Донецькій області в 2014 році попросили президента США Дональда Трампа спробувати переконати Володимира Путіна відповісти на всі їх запитання та спокутувати провину.

Про це йдеться у листі, який оприлюднив Томас Шансман, батько загиблого в авіакатастрофі хлопця, на своїй сторінці в Twitter.

"Ми, як родичі (загиблих рейсу MH17 - ред.), маємо право знати, що сталося з нашими рідними. Ми закликаємо Вас допомогти в нашому пошуку правди. Президент Путін має відповісти, а ми маємо право почути. Ми закликаємо Вас спробувати переконати його, що ніколи не пізно спокутувати провину", - йдеться у листі.

Родичі також вказують, що досі не знають, яку саме роль відіграла Росія в авіакатастрофі, адже Москва вже оприлюднювала кілька версій, які з часом були спростовані фактами та доказами Міжнародної слідчої групи.

Вони також зауважили: якщо Путін дійсно бажає увійти в історію РФ як видатний державний діяч, то він повинен розуміти, що приховування деталей в серйозних злочинах, такому як збиття пасажирського літака рейсу MH17, не сприяють досягненню його цілі.

PRESS RELEASE - MH-17 Victims' families confront both Trump and Putin

Families of victims of Flight MH17 have recently written President Trump. Working group Truth finding MH17 is asking for Trump’s help, following news that he will meet with President Putin later this month. pic.twitter.com/6h8POx0GUt

— Thomas Schansman (@ThomasSchansman) November 9, 2018