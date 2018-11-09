Родичі жертв MH17 закликали Трампа переконати Путіна покаятися

Родичі жертв авіакатастрофи рейсу MH17 у Донецькій області в 2014 році попросили президента США Дональда Трампа спробувати переконати Володимира Путіна відповісти на всі їх запитання та спокутувати провину.

Про це йдеться у листі, який оприлюднив Томас Шансман, батько загиблого в авіакатастрофі хлопця, на своїй сторінці в Twitter.

"Ми, як родичі (загиблих рейсу MH17 - ред.), маємо право знати, що сталося з нашими рідними. Ми закликаємо Вас допомогти в нашому пошуку правди. Президент Путін має відповісти, а ми маємо право почути. Ми закликаємо Вас спробувати переконати його, що ніколи не пізно спокутувати провину", - йдеться у листі.

Родичі також вказують, що досі не знають, яку саме роль відіграла Росія в авіакатастрофі, адже Москва вже оприлюднювала кілька версій, які з часом були спростовані фактами та доказами Міжнародної слідчої групи.

Вони також зауважили: якщо Путін дійсно бажає увійти в історію РФ як видатний державний діяч, то він повинен розуміти, що приховування деталей в серйозних злочинах, такому як збиття пасажирського літака рейсу MH17, не сприяють досягненню його цілі.