Санкції США проти РФ триватимуть до повернення півострову Україні, - ОБСЄ

Санкції США проти Росії, пов’язані з Мінськими домовленостями з врегулювання конфлікту на Донбасі, триватимуть до повного виконання Москвою своїх зобов’язань в рамках Мінська, а пов’язані з Кримом санкції – до повернення півострову Україні.

На цьому наголосив виконуючий обов’язки заступника голови місії США при ОБСЄ Грегорі Макріс під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні у четвер, повідомляє Укрінформ.

"Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів. Ми не визнаємо, і ніколи не визнаємо цілеспрямовану анексію Криму. Ми приєднуємося до наших європейських та інших партнерів у підтвердженні того, що наші пов’язані з Мінськом санкції проти Росії залишатимуться в силі, допоки Росія не імплементує повністю свої зобов’язання в рамках Мінська. Окремі, пов’язані з Кримом санкції залишатимуть в силі, допоки Росія не поверне півострів під повний контроль Україні", - заявив він.

Американський дипломат підкреслив, що наразі Росія продовжує перешкоджати мирному процесу на Донбасі, а також загальмувала переговори між спецпредставником Держдепу Куртом Волкером та помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

"Ми закликаємо Росії розпочати серйозні переговори щодо того, як завершити конфлікт, покращити безпекову та гуманітарну ситуацію для місцевого населення, імплементувати Мінськ", - заявив Грегорі Макріс.

Він також вказав на агресивні дії Росії в Азовському морі, де вона перешкоджає міжнародному морському сполученню з українськими портами, що "демонструє порушення Москвою суверенітету та територіальної цілісності України".

Також складна ситуація залишається в окупованому Криму, де на регулярній основі проходять рейди, затримання та арешти, передусім стосовно кримських татар.

"Росія посилює свою окупацію Криму потужною безпековою та військовою присутністю на півострові, що веде до зростання напруження та провокацій в Чорному морі", - заявив представник місії США при ОБСЄ.