Сьогодні Україна пише 18-й радіодиктант єдності

Сьогодні у День української писемності й мови 18-й радіодиктант єдності звучатиме на хвилі Першого каналу UA: Українське радіо.

Про це повідомляє UA: Суспільне мовлення.

"18-й радіодиктант єдності, який звучатиме на хвилі Першого каналу UA: Українське радіо 9 листопада — у День української писемності й мови, підтримають і в регіонах, адже офіційне гасло цьогорічного заходу — #пишеморазом", - ідеться у повідомленні.

Знайти потрібну частоту Українського радіо у вашому регіоні можна за посиланням.

Офіси кількох регіональних філій Суспільного цьогоріч стануть основною локацією для написання диктанту:

UA: ВІННИЦЯ (м. Вінниця, вул. Театральна, 15)

UA: ЖИТОМИР (м. Житомир, вул. Театральна, 7)

Запорізька філія (м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова, 24-а)

Хмельницька філія (м. Хмельницький, вул. Володимирська, 92)

Написати диктант разом із колективом UA: ВІННИЦЯ у ньюзрумі філії Суспільного уже зголосились студенти, викладачі вінницьких вишів, громадські активісти.

"Ми маємо на меті не перевірити свої знання української мови, не просто стати локацією для написання диктанту — ми прагнемо об’єднатись навколо мови", — сказав продюсер Вінницької філії Суспільного Віктор Мозалевський.

У ранковому шоу UA: ЖИТОМИР відбудеться телеміст із Миколаївською філією Суспільного. Обговорюватимуть важливість знання державної мови, продемонструють житомирську локацію, підготовлену для написання диктанту єдності, участь у якому запрошують взяти не лише працівників філії, а й усіх охочих. Ще одним місцем для написання радіодиктанту є Житомирська обласна юнацька бібліотека.

"Колектив Запорізької філії Суспільного писатиме радіодиктант уже втретє. Торік ми запрошували друзів, міських активістів, волонтерів, спікерів програм, аби вони разом із нами розділили цю радість", — розповіла продюсерка Запорізької філії Суспільного Наталія Андреєва.

"Очікуємо, що в нас до диктанту єдності долучаться представники нацменшин краю. Усі запрошені — це представники культурної еліти Поділля", — пояснила подюсерка Хмельницької філії Суспільного Любов Тімкова.

Із нагоди Дня української писемності й мови в телерадіоефірах філій Суспільного заплановано тематичні студійні обговорення з мовознавцями, літераторами, філологами, істориками та краєзнавцями.

UA: ВОЛИНЬ висвітлюватиме подію з Луцького навчально-виховного комплексу №9, учні й викладачі якого писатимуть радіодиктант єдності. Напишуть диктант і новинарі Волинської філії Суспільного.

У Дніпрі для написання диктанту від UA: Українське радіо усіх охочих запрошує НТУ "Дніпровська політехніка" (пр-кт Яворницького, 19, 3-й корпус, аудиторія 17-а).

"Святкування Дня української писемності та мови розпочнеться в НТУ "Дніпровська політехніка" вже о 08:00. Наші журналісти робитимуть пряме включення в ефір ранкового шоу "51 телеканалу". А об 11:00 команда Суспільного Дніпра разом зі студентами писатиме радіодиктант, слухаючи його на частоті 87,5 FM "Радіо Дніпро", — сказала продюсерка Суспільного мовника Дніпра Оксана Цибуля.

Цього року одесити перевірятимуть свою грамотність у читальній залі Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Грушевського. Протягом року саме туди приходять охочі вивчити українську мову на безкоштовні курси. Для написання Диктанту в бібліотеку завітають курсанти Інституту Військово-Морських Сил України Національного університету "Одеська морська академія" та ліцеїсти Військово-морського ліцею.

У Львові є 2 локації, де можна написати радіодиктант: Центр Шептицького УКУ й Бібліотека УКУ.

Кореспондентка бюро новин UA: РІВНЕ Валентина Гордич-Рудакова писатиме всеукраїнський диктант вдруге. Журналістка вже зареєструвалась і 9 листопада приєднається до спільного написання радіодиктанту від Українського радіо в Рівненській обласній бібліотеці для молоді.

Локаціями Суспільного для написання диктанту в Харкові стане Велика хімічна аудиторія, що в центральному корпусі Національного університету ім. Каразіна (пл. Свободи, 4), а також ХНУРЕ (корпус "і", ауд. 601, 6-й поверх).

Місцем для написання диктанту в Чернівцях стане Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за адресою вулиця Лесі Українки, 23.

У Чернігові долучитися до радіодиктанту національної єдності усі охочі зможуть у великій читальній залі Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка.

Транслюватимуть радіодиктант Перший канал Українського радіо, UA: Радіо Культура, телеверсія наживо буде доступна на телеканалах UA: ПЕРШИЙ і UA: КУЛЬТУРА. До стріму телеверсії долучайтеся на сторінках Суспільного мовника в соцмережах.

Раніше Порошенко привітав з Днем української писемності та мови.