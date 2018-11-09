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Суд призначив засідання щодо справи Труханова

9 листопада, 2018 - 18:07
Фото: iPress.ua

Малиновський райсуд Одеси прийняв до розгляду справу міського голови Одеси Геннадія Труханова про заволодіння коштами місцевого бюджету.

Про це повідомила прес-служба суду.

Разом із мером у як обвинувачені у провадженні проходять ще 7 осіб. Зокрема, його заступник Павло Вугельман, голова постійної комісії міськради з комунальної власності Василь Шкрябай, директор департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексій Спектор, його заступник Володимир Радіонов та троє директорів фірм-фігурантів.

"Порадившись у нарадчій кімнаті, колегія суддів призначила справу до судового розгляду у відкритому судовому засіданні", – додали в суді.

Перше засідання по суті призначене на 15:20 14 листопада.

Джерело: День

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